KUZULUKSPOR KOCAALİSPOR MAÇINDA GOL SESİ ÇIKMADI 0-0

Akyazı’nın Sakarya süper amatör ligi temsilcilerinden biri olan Kuzulukspor evinde konuk ettiği Kocaalispor’la golsüz berabere kaldı. 0-0 Maça iyi başlayan ve her iki yarıda da üstün olan taraf Kuzulukspor oldu. Ancak bir türlü eline geçirdiği pozisyonları cömertçe harcayarak

Akyazı’nın Sakarya süper amatör ligi temsilcilerinden biri olan Kuzulukspor evinde konuk ettiği Kocaalispor’la golsüz berabere kaldı. 0-0

Maça iyi başlayan ve her iki yarıda da üstün olan taraf Kuzulukspor oldu. Ancak bir türlü eline geçirdiği pozisyonları cömertçe harcayarak istediği golü bir türlü atmayı başaramadı. Kaleyi bulan şutlar kaleci Özgür tarafından kurtarıldı. İlk yarı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarı da ilk yarının benzeri şeklinde devam etti. Maçın 65. Dakikasında Kocaalispor penaltı kazandı. Penaltıyı Kocaalispor Kaptanı Albay kullandı. Köşeyi tahmin eden Kuzulukspor Kalecisi Emirhan topu köşeden çıkardı.

Maçın bundan sonraki dakikalarında başka gol olmadı. Maç 0-0 berabere tamamlandı.

KUZULUKSPOR -0

KOCAALİSPOR -0

STAT: AKYAZI SUNİ

HAKEMLER: Serhat Sönmez*** Berkay Aykın*** Efe Eyüp Erkul***

KUZULUKSPOR: Emircan*** Mustafa *** Talha *** Yunus *** Fatih *** Cavit ** (Erkan**) Sabri** Efendi ** (Muhammet**) Sinan ** (Halil**) Ertuğrul ** (Ensar **)

ANTRENÖR: Recai Yan

KOCAALİSPOR: Özgür *** Ozan *** Yasin ** Eray *** Tugay ** (Fatih **) Albay ** (Enes **) Orhan ** (Furkan **) Rüştü ** Soner **) Ali *** Selim ** Çağatay **

ANTRENÖR: Hasan Yılmaz Koç