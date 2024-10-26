KUZULUKSPOR  EVİNDE FARKLI YENİLDİ 1-4

​​​​​​​Süper Amatör temsilcilerimizden Kuzulukspor evinde konuk ettiği Kaynarcaspor karşısında beklemediği şok bir yenilgi aldı. 1-4

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Süper Amatör temsilcilerimizden Kuzulukspor evinde konuk ettiği Kaynarcaspor karşısında beklemediği şok bir yenilgi aldı. 1-4

Saygı duruşu ile başlayan Oyunun büyük bir bölümünde üstün olan Kaynarcaspor 8. Dakikada Murat’ın ayağından kazanılan golle 1-0 öne geçti.

22. Dakikada Kaynarca ceza alanındaki karambolde Sinan fileleri havalandırdı. 1-1 Dakika 30 Kaynarcaspor Ali ile durumu 1-2 ye getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarı Kaynarcaspor 65. Dakikada Ömer Ö. Ve 85. Dakikada Oğuzla farka gitti. 1-4 Maç bu sonuçla tamamlandı.

Maçın 80. Dakikasında Kaynarcaspor’dan Abdüssmet kırmızı kart gördü. Takımını 10 kişi bıraktı.

HAKEMLER: Bahadır İleri ***Haktan Topal*** Emirhan Konyalı***

KUZULUKSPOR: Emirhan** Fatih** (Batuhan**) Cengizhan** Yunusemre** Erkan*** Cevat** Mustafa**Halil**(Cavit**)Efendi**(Ertuğrul**) Sinan** Ensar**(Muhammet**)

ANTRENÖR: Recai Yan

KAYNARCASPOR: Ceyhun** Kutlu** (Oğuz**) Kerem***Enes*** Murat*** Abdullah**(Yağız**)Usame** (Ömer Ö.**) Kadir*** Abdüssamet ? Ali*** Kadir** (Ekrem**)

ANTRENÖR: Emre Canol