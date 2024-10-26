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Giriş Tarihi : 26-10-2024 22:45   Güncelleme : 26-10-2024 23:30

KUZULUKSPOR  EVİNDE FARKLI YENİLDİ 1-4

​​​​​​​Süper Amatör temsilcilerimizden Kuzulukspor evinde konuk ettiği Kaynarcaspor karşısında beklemediği şok bir yenilgi aldı. 1-4

KUZULUKSPOR  EVİNDE FARKLI YENİLDİ 1-4

Süper Amatör temsilcilerimizden Kuzulukspor evinde konuk ettiği Kaynarcaspor karşısında beklemediği şok bir yenilgi aldı. 1-4

Saygı duruşu ile başlayan Oyunun büyük bir bölümünde üstün olan Kaynarcaspor 8. Dakikada Murat’ın ayağından kazanılan golle  1-0 öne geçti.

22. Dakikada Kaynarca ceza alanındaki karambolde Sinan fileleri havalandırdı. 1-1  Dakika 30 Kaynarcaspor Ali ile durumu 1-2 ye getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. 

İkinci yarı Kaynarcaspor 65. Dakikada Ömer Ö. Ve 85. Dakikada Oğuzla  farka gitti. 1-4 Maç bu sonuçla tamamlandı.

Maçın 80. Dakikasında Kaynarcaspor’dan Abdüssmet kırmızı kart gördü. Takımını 10 kişi bıraktı.

HAKEMLER: Bahadır İleri ***Haktan Topal*** Emirhan Konyalı***

KUZULUKSPOR:  Emirhan** Fatih** (Batuhan**) Cengizhan** Yunusemre** Erkan*** Cevat** Mustafa**Halil**(Cavit**)Efendi**(Ertuğrul**) Sinan** Ensar**(Muhammet**)

ANTRENÖR: Recai Yan

KAYNARCASPOR: Ceyhun** Kutlu** (Oğuz**) Kerem***Enes*** Murat*** Abdullah**(Yağız**)Usame** (Ömer Ö.**) Kadir*** Abdüssamet ? Ali*** Kadir** (Ekrem**)

ANTRENÖR: Emre Canol

 

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