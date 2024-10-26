KUZULUKSPOR  EVİNDE FARKLI YENİLDİ 1-4

Süper Amatör temsilcilerimizden Kuzulukspor evinde konuk ettiği Kaynarcaspor karşısında beklemediği şok bir yenilgi aldı. 1-4
Saygı duruşu ile başlayan Oyunun büyük bir bölümünde üstün olan Kaynarcaspor 8. Dakikada Murat’ın ayağından kazanılan golle 1-0 öne geçti.
22. Dakikada Kaynarca ceza alanındaki karambolde Sinan fileleri havalandırdı. 1-1 Dakika 30 Kaynarcaspor Ali ile durumu 1-2 ye getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
İkinci yarı Kaynarcaspor 65. Dakikada Ömer Ö. Ve 85. Dakikada Oğuzla farka gitti. 1-4 Maç bu sonuçla tamamlandı.
Maçın 80. Dakikasında Kaynarcaspor’dan Abdüssmet kırmızı kart gördü. Takımını 10 kişi bıraktı.
HAKEMLER: Bahadır İleri ***Haktan Topal*** Emirhan Konyalı***
KUZULUKSPOR: Emirhan** Fatih** (Batuhan**) Cengizhan** Yunusemre** Erkan*** Cevat** Mustafa**Halil**(Cavit**)Efendi**(Ertuğrul**) Sinan** Ensar**(Muhammet**)
ANTRENÖR: Recai Yan
KAYNARCASPOR: Ceyhun** Kutlu** (Oğuz**) Kerem***Enes*** Murat*** Abdullah**(Yağız**)Usame** (Ömer Ö.**) Kadir*** Abdüssamet ? Ali*** Kadir** (Ekrem**)
ANTRENÖR: Emre Canol