KUZULUKLULARIN SEDAŞTAN İSTEKLERİ VAR

​​​​​​​Akyazı Kuzuluk futbol sahası bir süre önce ışıklandırılmış ve böylece maçların gece de oynanmasının yolu açılmıştı. Ancak, sahayı aydınlatacak olan cereyanın verildiği trafonun yetersizliği nedeniyle

Akyazı Kuzuluk futbol sahası bir süre önce ışıklandırılmış ve böylece maçların gece de oynanmasının yolu açılmıştı. Ancak, sahayı aydınlatacak olan cereyanın verildiği trafonun yetersizliği nedeniyle sık sık cereyanın kesiliyor olması bu sahada gece maçları oynanmasına imkan vermemişti.

Gerek bu sahada gece maçı oynamak isteyen takımların yönetici ve oyuncuları, gerek futbol severler ve gerekse sahada görevli personel SEDAŞ’tan sahaya enerji veren trafonun güçlendirilmesi ve kesintisiz elektrik verilmesini istiyor.

Saha yetkilileri konuyu SEDAŞ’a SASKF’ye defalarca iletmiş olmalarına rağmen bugüne kadar bu sıkıntının giderilememiş olması hepimizi sıkıntıya sokuyor diyerek en kısa zamanda sıkıntının giderilmesi ve bahse konu olan trafonun güçlendirilmesini istiyorlar.

Saha yetkilileri ve futbol severler ayrıca aynı zamanda Kuzuluk’lu olan Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’dan da sıkıntının giderilmesi konusunda destek talebinde bulunmayı ihmal etmediler.