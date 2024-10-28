Kuzuluk’lular soruyor Yapılacak olan köprümüz  nereye sıkıştı 

​​​​​​​Bünyesinde üç mahalle barındıran ve nüfusu 10 binin üzerinde olan ve Kuzuluk’u ortadan bölen D-140 karayolunun geçmesi nedeniyle mahalleler arasında gidiş ve gelişi sıkıntı yaşamakta

Bünyesinde üç mahalle barındıran ve nüfusu 10 binin üzerinde olan ve Kuzuluk’u ortadan bölen D-140 karayolunun geçmesi nedeniyle mahalleler arasında gidiş ve gelişi sıkıntı yaşamakta olan Kuzuluk’lular D-140 karayolu üzerinde yapılması gereken ama bir türlü yapılmayan bizim bu köprümüzü kim yapacaksa yapsın artık diye soruyorlar. Ayrıca yine Kuzuluk’lular “bizim bu köprünün yapılması nereye sıkıştı kaldı. Evraklar kimin sümenin altında diye sormadan edemiyorlar.

Kuzuluk Orta Mahalle ile Kuzuluk Şose Mahallesini birbirine bağlayan yol D-140 karayolu yüzünden kapandı. Bu iki mahalleye araçları ile gidip gelmek isteyenler bir hayli yol alarak ve dolaşmak zorunda kalıyorlar. Bu durumun hem zaman kaybı, hem de daha fazla akaryakıt harcamak demek olduğunun altını çizen Kuzuluk’lular köprülerinin b.ir an önce yapılıp iki mahalle arasında gidiş ve gelişlerin rahatlatılmasını bekliyorlar.

Sorunu başından beri takip eden Orta Mahalle Muhtarı MURAT Çakmakçı ile Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk sorunun çözülmesi Büyükşehir belediyemiz ile Ulaştırma Bakanlığımız arasında yapılacak olan görüşmelerle olur. Zira Büyükşehrimiz ile Bakanlığımız bu konu üzerinde anlaşma sağlamışlar ve bu anlaşma gereğince de protokol yapıp imzalamışlardı. Aradan geçen bunca zamana rağmen imzalanan protokolün gereği bir türlü yerine getirilip köprümüz yapılamadı. Biz Muhtarlar olarak bu durumdan bir hayli muzdaribiz. İsteğimiz bir an önce iki önemli kurumumuzun yaptıkları protokol gereğe uzlaşı sağlayarak köprümüzü yapmalarıdır. Köprümüz yapılırsa büyük bir sıkıntıdan da kurtulmuş olacağı dediler.

Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı AKP İlçe kongresinde bir konuşma yaptı ve kongreye katılan Milletvekilleri ile büyükşehir belediye başkanı Yusuf Alemdar’a köprü ile ilgili hazırladığı dosyaları tek tek verdi ve kendilerinden köprünün yapımı konusunda destek istedi.