Kuzuluk'lular geri istiyor

Bahse konu her iki taşınmazın da Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi dikkat çekiyor. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri belediye hizmet binasını sadece ayda bir kez sürücü kurslarının ehliyet sınavı yapılırken açıyor.

Belde belediyesi kapandıktan ve Akyazı belediyesine bağlandıktan sonra Kuzuluk’ta birçok menkul ve gayrı menkul ya satıldı ya da uzun vadeli ve bedelsiz olarak bazı kurumlara tahsis edilerek verildi. Kuzuluk belediyesinin ilk binası ile adı Kuzuluk belediyesinin ilk başkanı olarak tarihe yazılan Yaşar Yar’ın adının verildiği sosyal tesis ve parkta bunlar tahsis edilenler arasındaki yerini aldı.

Öte yandan adı ilk belediye başkanı olan Yaşar Yar olarak belirlenen sosyal tesis ve parkta keza yine Milli Eğitim Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis edildi. Sorulduğunda da Milli Eğitim Müdürlüğü bu alanı ve sosyal tesisi “anaokulu olarak kullanacak” denildi.

Kuzuluklular Akyazı belediye meclisi tarafından kabul edilen her iki tahsisi de kabullenemiyor ve itirazlarını yüksek sesle dile getiriyor. Kuzuluklular özellikle hizmet binasının ilk belediye binası olması ve ilk belediye başkanı olan Yaşar Yar adının verildiği sosyal tesis ile park olması nedeniyle itirazlarını yapıyor ve kabullenemediklerini açık yüreklilikle söylüyorlar.

Önümüzdeki günlerde şu an itibarıyla Topçusırtı mahallesine bağlı durumda olan ancak mahallelerini tekrar geriye almak için belediyeye müracaat etmeye hazırlanan Kuzuluk Şose Mahalle sakinleri her iki taşınmazın mahalle ayırımı yapıldıktan sonra kendileri için gerekli olduğunun altını çizerek, mahalle ayırımından sonra muhtarlığımızı o binaya taşımayı planlıyoruz. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılmakta olan çeşitli kurslar için yer bulmakta zorlanıyoruz. Aynı binayı kurs binası olarak da değerlendirmek istiyoruz. Onun için bizler belediye başkanımız Bilal Soykan ve belediye meclisi üyelerinden her iki taşınmazın tahsisisin kaldırılarak esti haline dönüştürülmesini istiyoruz diyerek bu konuda ki isteklerini dile getiriyorlar. Bakalım bu istek karşılık görecek mi.