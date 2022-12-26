KUZULUKLU YILDIRIMGEÇ AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

İlçemiz Kuzuluk Şose Mahallesi halkından merhum Ziyattin Yıldırımgeç'in Kızı, Gündüz ve merhum Gencer Yıldırımgeç'in Kızkardeşleri,

İlçemiz Kuzuluk Şose Mahallesi halkından merhum Ziyattin Yıldırımgeç'in Kızı, Gündüz ve merhum Gencer Yıldırımgeç'in Kızkardeşleri, Mehmet ve Toto Yıldırımgeç'in Halaları Sema Yıldırımgeç vefat etti.

Merhume Sema Yıldırımgeç’in Cenazesi bugün Kuzuluk Mahallesi Şose Merkez Camii'nde kalabalık bir cemaatle kılınan Öğlen Namazını müteakip Kuzluk aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhumeye Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar geldi mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Yeğeni : Mehmet Yıldırımgeç 0542 413 70 76