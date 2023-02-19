KUZULUK’LU İLTAŞ KARDEŞLERDEN BABALARINA  SON GÖREV

Geçtiğimiz Cuma günü akşamı ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Akyazı ve Kuzuluk’ta çok sevilen Recep İltaş için bugün Kuzuluk Şose mahallesindeki evinde

Geçtiğimiz Cuma günü akşamı ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Akyazı ve Kuzuluk’ta çok sevilen Recep İltaş için bugün Kuzuluk Şose mahallesindeki evinde büyük bir kalabalık davetlinin katıldığı cemaatle kuran-ı Kerim okuması yapıldı.

Merhum Cevdet İltaş'ın oğulları Gazeteci Taner ve Caner İltaş babalarına son görevlerini yaparken merhum için okunan Kuran-ı Kerim ve dualar ruhuna bağışlandı.

Gazeteci Salim Özyılmaz da yeğeni için yapılan cemiyette bir aksaklığa meydan verilmemesi için elinden gelen bütün gayreti gösterdi.

Okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan dua sonunda cemiyete katılanlara yemek ikramında da bulunuldu.

OĞLU: Taner İltaş 0536 655 69 10