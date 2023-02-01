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  • KUZULUK’LU ÇAKMAKÇI AİLESİNİN ACILI GÜNÜ
Vefat
Giriş Tarihi : 01-02-2023 18:13

KUZULUK’LU ÇAKMAKÇI AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

Akyazı Kuzuluk Orta mahalle halkından merhum Katip Çakmakçı'nın Eşi, Hikmet, Yılmaz, Mustafa, Adem ve merhum Ahmet Çakmakçı'nın Anneleri, Kuzuluk Orta mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı'nın

KUZULUK’LU ÇAKMAKÇI AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

Akyazı Kuzuluk Orta mahalle halkından merhum Katip Çakmakçı'nın Eşi, Hikmet, Yılmaz, Mustafa, Adem ve merhum Ahmet Çakmakçı'nın Anneleri, Kuzuluk Orta mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı'nın Babaannesi Havva Çakmakçı vefat et.

Merhume  Havva Çakmakçı’nın Cenazesi bugün Kuzuluk Orta mahalle Merkez Camii'nde kılınan İkindi Namazını ve cenaze namazını müteakip aile mezarlığına defnedildi.

Merhume Havva Çakmakçı’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar niyaz ederiz. BİZİM AKYAZI

Torunu muhtar: Murat Çakmakçı- 0536 438 89 8

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