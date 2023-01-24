Kuzuluk Şose Mahallesi ve Muhtar seçimi

​​​​​​​Büyükşehre bağlanmasıyla birlikte belde belediyesi kapanan Akyazı Kuzuluk’un aynı zamanda mevcut üç Mahallesi de (Şose-Topçusırtı ve Orta Mahalle) kapatılarak tek isim olarak

Büyükşehre bağlanmasıyla birlikte belde belediyesi kapanan Akyazı Kuzuluk’un aynı zamanda mevcut üç Mahallesi de (Şose-Topçusırtı ve Orta Mahalle) kapatılarak tek isim olarak KUZULUK Mahallesi olarak resmiyet kazanmıştı.

Daha sonra yapılan müracaat ve girişimler sonrasında Kuzuluk Mahallesi tekrar iki Mahalleye (Orta ve Topçusırtı) bölünmüş ve bu şekilde resmiyeti sürdürülmeye başlanmıştı. Yapılan son bölünmede Kuzuluk’un en eski Mahallesi olmasına rağmen Şose Mahallesi dikkate alınmamış ve Mahalle 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimine Topçusırtı Mahallesi çatısı altında seçime katılmış ve Şose Mahalle sakinleri kendi mahalleleri yok sayıldığı için oylarını Topçusırtı Mahallesi sakini olarak kullanmışlardı.

Aradan geçen zaman içerisinde Şose Mahallesi sakinleri Mahallelerini tekrar resmiyet kazanması adına imzalar topladılar, kişisel girişimlerde bulundular kısaca bir hayli uğraş verdiler ve sonunda sesleri duyuldu ve Belediye Meclisi son toplantısında mahalle sakinlerinin istekleri doğrultusunda karar alarak Kuzuluk’ta ki mahalle isimlerine tekrar Şose Mahallesini de dahil ederek haklı isteklerini yerine getirmiş oldu ve Büyükşehir Belediye Meclisinin de bunu kabul etmesi ve Valinin de onayı ile mahalle resmiyet kazandı.

Şose Mahalle sakinleri, bu konuda kendilerine destek veren belediye Başkanı Bilal Soykan ile Belediye Meclisine, kararı onaylayarak hayata geçmesine vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve B.Ş. Belediye Meclisi ile Vali Çetin Oktay Kaldırım’a ve mahallenin tekrar eski statüsüne kavuşması hususunda emek sarf edenlere teşekkür ediyorlar.

Mahalle sakinlerinin Akyazı Belediye başkanı ve Meclisinden bir istekleri daha var. O da, Milli Eğitim Müdürlüğüne ücretsiz ve uzun vadeli olarak tahsis edilen eski belediye hizmet binası ile Yaşar Yar park ve müştemilatının tekrar kendilerine verilmesini istiyorlar.

Mahalle sakinleri, belediye eski hizmet binasında hem mahalle muhtarlığımız görev yapacak, hem de yer bulunamadığı için sağlıksız ortamlarda eğitimlerini sürdüren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kurs için kullanılacak. Yaşar Yar parkının da işletmesi de yine Mahalle Muhtarlığımız tarafından yapılmalıdır. O nedenle hem o binamızı hem de Yaşar Parkının işletme sorumluluğunu Mahalle Muhtarlığımıza tahsis edin, çünkü her iki değer artık bize lazım. Bize lazım olan başkanına haramdır diyerek çağrı yapıyorlar.

Tekrar mahalle statüsünü kazanan Kuzuluk Şose, Dokurcun Mahallesinden ayrılan iki mahallede 12 Mart Pazar günü Muhtarlık seçimi yapılacak. Muhtar olmak isteyenlerde yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Şimdi gözler 12 Mart 2023 Pazar günü yapılacak ve bir yıllığına seçilecek ara muhtarlık seçimine çevrilmiş durumda.