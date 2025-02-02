Kuzuluk Şose Mahalle Muhtarında Durmak yok

​​​​​​​Önce ara seçimle daha sonra yapılan son yerel seçimle işbaşına gelen Kuzuluk Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk kısa sürede çalışkanlığı ile ön plana çıktı.

Önce ara seçimle daha sonra yapılan son yerel seçimle işbaşına gelen Kuzuluk Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk kısa sürede çalışkanlığı ile ön plana çıktı.

Göreve başladıktan sonra mahalleyi bir baştan diğer başa kamera sistemi ile donatan Muhtar Ünlütürk, mahallesinde elektrik direk ve hatlarını yeniletmeyle bu çalışmalarına devam etti.

En güzel hizmetlerimizden biri diye isimlendirdiği Kuzuluk Maden Suyu fabrikasında atıl halde bulunan ve adeta mezberelik hale gelmiş olan 30 yıldan beri kimsenin ilgilenmediği yaklaşık 30 dekar yeri temizletti ve güzel bir törenle fidan dikimini gerçekleştirdi.

Merkez mezarlığının her türlü bakımını da yapan Muhtar Ünlütürk, şimdi de yaptırdığı taziye çadırını ile yine cenazelerde kullanılmak üzere satın aldığı 100 adet tabureyi de mahalle sakinlerinin hizmetine sokması takdir almasına neden oldu. .

Mahalle içinden geçmekte olan trafiği bir hayli yoğun olan caddede yayaların rahat bir ortamda yolu bölerek geçmeleri için caddenin belirli yerlerine yaya geçidi yaptıran ve bir bağışçıdan temin ettiği sakat arabasını sahibine teslim ederek onu sevindiren Kuzuluk Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk, şimdi sırada Orta Mahalle ile Mahallemizi birbirinden ayıran D-140 karayolu üzerinde bir cep ya da köprü yaptırmak var. Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı ile birlikte bu konu üzerinde sıkı bir çalışmanın içindeyiz. Allah izin verir ve verilen sözler de tutulursa bu sorunu da çözeceğimize inanıyorum dedi ve hedefinin mahalle sakinlerine hizmetin en iyisini vermektir. Çünkü onlar hizmetin en güzeline layıktırlar dedi ve açıklamasını getirilen hizmetlerde katsı sunanlara teşekkür ederek tamamladı.