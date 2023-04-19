Kuzuluk Şose Mahalle Muhtarı Ünlütürk’ten Mahalle sakinlerine iki önemli çağrı

​​​​​​​Belde belediyelerinin kapanmasıyla mahalle isminden de olan ve Topçusırtı Mahallesine bağlanan, daha sonra Akyazı ve Büyükşehir belediyelerine yaptıkları müracaatların

Belde belediyelerinin kapanmasıyla mahalle isminden de olan ve Topçusırtı Mahallesine bağlanan, daha sonra Akyazı ve Büyükşehir belediyelerine yaptıkları müracaatların her iki meclis tarafından kabul edilmesi ve Valiliğin de onaylaması ile tekrar eski kimliklerine kavuşan, geçtiğimiz günlerde yapılan ara seçimle yeni muhtarlarını da seçen Kuzuluk Şose Mahallesinin çiçeği burnunda yeni muhtarı Nail Ünlütürk, mazbatasını aldıktan sonra görevine mahalle sakinlerine iki önemli çağrı yaparak hızlı bir şekilde başladı.

Muhtar Ünlütürk, mahalle sakinlerine yaptığı ilk çağrı “kan bağışı” konusunda oldu. Son günlerde kan bağışında önemli ölçüde düşme olduğu görülüyor. Ülkemizin acil olarak kana ihtiyacının var olduğu yetkililer tarafından ifade edilmektedir. Kan bağışı konusunda Marmara bölgesinde birinci konumda olan Akyazı’mızın bu özelliğini kaybetmemesi ve bağış sayılarını daha da ileri götürmek için bu güzel ilçemizde yaşamakta olan bizlerin asli ve insanı görevlerinin başında gelmektedir. O nedenle muhtarı olduğum Kuzuluk Şose Mahallesi sakinleri başta olmak üzere tüm Akyazı’mızda yaşayan ve bağış yapmasında sakınca olmayan tüm hemşerilerimize “Can kurtarma adına mutlaka kan bağışı yapalım” çağrısı yapıyorum dedi.

Muhtar Ünlütürk’ün ikinci çağrısı ise Kanser taraması ile ilgili oldu. Kanser hastalığının son yollara büyük artış gösterdiğine dikkat çeken Muhtar Ünlütürk, 40-69 yaş aralığında olan kadınlarımızın “meme kanseri” 35-65 yaş aralığında olan yine kadınlarımızın “Rahim ağzı kanseri” (HPV testi) ve 50-70 yaş aralığında olan kadın ve erkeklerin “Kolon kanseri” taraması yaptırmaları gerekiyor. Ücretsiz olarak yapılacak olan taramalar için Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğünün 0 264 418 20 22 numaralı telefonu kullanmak suretiyle bilgi ve randevu alabileceklerini yaptığı çağrıda belirtti.