KUZULUK ŞOSE MAHALLE MUHTARI İSTEDİ ORMAN İŞLETMESİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

​​​​​​​Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahallesi Muhtarı Nail Ünlütürk’ün oldukça ısrarlı bir şekilde istemesi üzerine Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü mezberelik haline gelmiş, bilhassa akşamcıların uğrak

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahallesi Muhtarı Nail Ünlütürk’ün oldukça ısrarlı bir şekilde istemesi üzerine Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü mezberelik haline gelmiş, bilhassa akşamcıların uğrak yeri haline gelmiş boş alanı dozerle temizleyerek ağaçlandırmaya hazır hale getirmek üzere çalışamalara başladı.

Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk Orman İşletme Müdürlüğüne ait yaklaşık 30-35 dönümlük yerde isteğimiz üzerine temizlik yapmaya, ardından da temizlediği bu alana fidan dikerek benim ve mahalle sakinlerinin şikayetçi olduğu bu alanı mamur hale getirme kararı almış ve hiç vakit geçirmeden çalışmalara başlamıştır.

Çalışma tamamlandığında bu alan mezberelikten ve akşamcıların uğrak yeri olmaktan kurtaılcak va mesire teri haline getirilecektir. Bize bu imkanı tanıyan Orman İşletme Müdürü Onur Gürkan başta olmak üzere işletme çalışanlarına teşekkür etmeyi görev sayarım. Dedi.

Mahalle Muhtarı Ünlütürk önümüzdeki günlerde Sakarya’lı bir iş adamının bu alana 100 adet fidan dikimi yapacağı müjdesini verdi.