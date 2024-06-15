Kuzuluk mezarlıklarında bayram temizliği

​​​​​​​Her bayram olduğu gibi bu kurban bayramında da Akyazı Kuzuluk Şose ve Orta Mahallede imece usulü mezarlık temizliği yapıldı.

Her bayram olduğu gibi bu kurban bayramında da Akyazı Kuzuluk Şose ve Orta Mahallede imece usulü mezarlık temizliği yapıldı.

Kuzuluk Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk ve Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı’nın sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrılar üzerine belirlenen gün ve saatlerde ellerinde ot biçme makineleri olduğu halde mezarlıklara gelen Mahalle sakinleri el birliğiyle temizliklerini yaptılar ve hem Şose Mahallesi Merkez Mezarlığı ile Orta Mahalle mezarlığını pırıl pırıl tertemiz hale getirdiler. Temizliğe çocuklar ve hanımlarda destek verdi.

Temizlik tamamlandıktan sonra açıklama yapan iki mahalle muhtarı imece usulü yaptığımız bu çalışma ile her iki mahallemizin mezarlıkları tertemiz oldu. Maddi manevi destek veren herkese teşekkür ediyoruz dediler.