KUZULUK IŞIKLARDA KAZA 1 ÖLÜ 4 YARALI VAR

​​​​​​​Akyazı Kuzuluk Fabrika semtindeki kavşakta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü. 4 kişi de yaralandı.

Akyazı Kuzuluk Fabrika semtindeki kavşakta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi oldü. 4 kişi de yaralandı.

Adapazarı istikametinden Kuzuluk kaplıcaları gitmekte olan Mehmet Can Yücel yönetimindeki 54 FM 281 plakalı hafif ticari araç, Akyazı istikametinden gelip Kuzuluk Mahalle yoluna dönmekte olan Ömer Öztaş yönetimindeki 54 H 0741 plakalı otomobile, sonra da Recep Kartal’ın kullandığı motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Recep Kartal hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya sebep olan hafif ticari araç sürücüsünün kavşağı kırmızı ışıkta geçmek istemesi nedeniyle meydana geldiği iddia edilirken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.