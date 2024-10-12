KUZULUK GİRİŞİNDE MEYDANA GELEN KAZADA ARAÇLAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 3 YARALI VAR

​​​​​​​Kuzuluk Orta Mahalle mevkiinde meydana gelen kazada 2 lüks araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Kuzuluk Orta Mahalle mevkiinde meydana gelen kazada 2 lüks araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle mevkiinde meydana geldi. İddialara göre Kuzuluk istikametinden Akyazı istikametine seyir halinde olan Otomobille karşı istikametten gelen ve sollamaya çıktığı iddia edilen Otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araç sürücüleri ve araçta bulunan yolcuları sıkıştıkları yerden Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Akyazı İtfaiye grubu ekipleri çıkarttı.

Olay yerine çağrılan 112 Sağlık ejipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar Ambulanslarla Akyazı Devlet hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.