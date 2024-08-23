Kursu tamamlayan çocuklara ödül yağdı

​​​​​​​Akyazı Kuzuluk Şose Mahallesi merkez camide İlçe Müftülüğü tarafından açılan Hocaları Necati Güven’in nezaretinde 45 gün süren yaz kuran kursunu başarıyla tamamlayan 20 kursiyer için

Akyazı Kuzuluk Şose Mahallesi merkez camide İlçe Müftülüğü tarafından açılan Hocaları Necati Güven’in nezaretinde 45 gün süren yaz kuran kursunu başarıyla tamamlayan 20 kursiyer için camide tören düzenlendi.

Kursa katılan öğrenciler öğrendiklerini bir kez de törenlerine katılan Velileri ile cami cemaati önünde icra ettiler ve büyük takdir topladılar.

Cami imam hatibi Necati Güven ve Cami Dernek yönetimi tarafından temin edilen hediyelerle düzenlenen o törende hak sahiplerine tek tek verildi.

Açılan kursun yararlı olduğunun altını çizen veliler, kurs müddetince çocuklarının dini bilgilerini arttıran ve onları kuran okuyabilecek seviyeye getiren cami imam hatibini tebrik edip kutladılar ve dernek yönetimine de katkılarından ötürü teşekkür ettiler.