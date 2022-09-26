KURALLARA UYULMAYINCA KAZA KAÇINILMAZ OLDU 3 YARALI

​​​​​​​Dün akşam saat 20:10 saatlerinde meydana gelen kazada 2 araç geçiş üstünlüğüne uymayınca kaza kaçınılmaz oldu. Ana cadde üzerinden gelen binek otomobil yan yoldan çıkan bir başka araçla çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Dün akşam saat 20:10 saatlerinde meydana gelen kazada 2 araç geçiş üstünlüğüne uymayınca kaza kaçınılmaz oldu. Ana cadde üzerinden gelen binek otomobil yan yoldan çıkan bir başka araçla çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Çarpışmanın şiddeti ile araçlardan birinde bulunan orta yaşlardaki bir şahıs kabin içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans, itfaiye ve polis ekiplerince müdahale edilen yaralı dakikalar sonra sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı.