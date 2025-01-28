Kupayı kazandılar taraftarlarını mutlu ettiler

As Kuzuluk U 16 takımı A grubu play/off maçında rakibi Karasuspor U 16 takımını yenip Sakarya şampiyonu olması ve Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazanması hem Akyazılı

As Kuzuluk U 16 takımı A grubu play/off maçında rakibi Karasuspor U 16 takımını yenip Sakarya şampiyonu olması ve Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazanması hem Akyazılı sporseverleri hem de kendi taraftarlarını sevindirdi ve mutlu olmalarına neden oldu.

Kupalarını aldılar

Final maçından sonra rakibini yenerek şampiyon olan ve Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazanan As Kuzuluk U 16 takımına hak ettiği kupa ve madalyalar futbol il temsilcisi Tezcan Demir, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Akyazı İlçe Spor Müdürü Adem Altun ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Gözler Türkiye şampiyonasına çevrildi

As Kuzuluk başkanı Alpaslan Akçay ve yönetimi ile antrenörler Sinan Sarı ve Ömer Keskin ile U 16 futbol takımı oyuncuları gözlerini şimdiden Türkiye şampiyonasına çevirmiş durumdalar.

Sakarya’da olduğu gibi gideceğimiz şampiyonada da en iyi dereceyi alıp Kuzuluk’a dönmeyi planlıyor ve çalışmalarımızı da bu plana göre yapıyoruz diyen başkan, yönetici, antrenör ve futbolcular kupalarını aldıktan sonra Akyazı’da Oliviya isimli Cafe de kahvaltıda bir araya gelerek kutlamalarını yaptılar.