KÜÇÜCEK MAHALLESİNİN SEVİLEN ESNAFLARINDAN İSMAİL BERBEROĞLU AŞURE GELENEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Akyazı’ya bağlı Küçücek Mahallesinin sevilen esnaflarından İsmail Berberoğlu yıllardanberi Muharrem ayı içinde düzenlediği geleneksel aşure ikramına bu yıl da devam etti.

Akyazı’ya bağlı Küçücek Mahallesinin sevilen esnaflarından İsmail Berberoğlu yıllar’dan beri Muharrem ayı içinde düzenlediği geleneksel aşure ikramına bu yıl da devam etti.

İsmail Berberoğlu’nun vefat etmiş aile fertleri için yaklaşık 3000 kişiye ikram ettiği aşure dağıtımı Küçücek merkez camii önünde Cuma namazından önce başladı ve Cuma namazı çıkışında da devam etti.

Berberoğlu’nun geleneksel aşure gününe Küçücek ve çevre köylerinden katılan çok sayıda davetlinin yanından Akyazı’dan da davetliler katıldı.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık, Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan ve Belediye başkan Yardımcıları Ali Özer ve Mehmet Öztürk ile Akyazı Kızılay Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu katılarak Davetlilere aşure dağıtımında İsmail Berberoğlu’na yardımcı oldular.

Aşure dağıtımından önce yapılan dua Berberoğlu’nun yakınlarının ruhlarına bağışlandı.