KUBBELİ YENİ CAMİ ÇATISI YENİDEN KAPLANACAK

​​​​​​​Akyazı Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Camii Kurşun kaplaması yapılışı yakın bir geçmişte olmasına rağmen sorun çıkarmaya

Akyazı Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Camii Kurşun kaplaması yapılışı yakın bir geçmişte olmasına rağmen sorun çıkarmaya başladı. Kubbenin çeşitli yerlerinden içeriye su almaya başladı

Cami Derneği yönetimi sorunun acilen çözüme kavuşturulması için kolları sıvadı. Tamirat yerine kurşun levhanın yenilenmesi benimsenmiştir.

Dernek Yönetimi Eğer bunun önü alınmaz sa kubbe demirlerinin deforme olma riski nedeniyle sorunların yaşanacağı, önceden önlem alınması gerektiğini belirterek yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin maliyetli bu iş için hayırsever vatandaşlarımızdan yardım bekliyoruz diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.