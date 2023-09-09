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Giriş Tarihi : 09-09-2023 22:38

KUBBELİ YENİ CAMİ ÇATISI YENİDEN KAPLANACAK

​​​​​​​Akyazı Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Camii Kurşun kaplaması yapılışı yakın bir geçmişte olmasına rağmen sorun çıkarmaya

KUBBELİ YENİ CAMİ ÇATISI YENİDEN KAPLANACAK

Akyazı Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Camii Kurşun kaplaması yapılışı yakın bir geçmişte olmasına rağmen sorun çıkarmaya başladı. Kubbenin çeşitli yerlerinden içeriye su almaya başladı

Cami Derneği yönetimi sorunun acilen  çözüme kavuşturulması için kolları sıvadı. Tamirat yerine kurşun levhanın yenilenmesi  benimsenmiştir.

Dernek Yönetimi  Eğer bunun önü  alınmaz sa kubbe demirlerinin deforme olma riski nedeniyle sorunların yaşanacağı, önceden önlem alınması gerektiğini belirterek  yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin maliyetli bu iş için hayırsever vatandaşlarımızdan yardım bekliyoruz diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

 
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