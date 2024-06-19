KUBBELİ CEVAT AYHAN CAMİİNDE BAYRAM NAMAZI

​​​​​​​Akyazı’da Kaymakamlık ve Belediyenin ortaklaşa düzenlediği ve bayramdan bir gün önce yapılan bayramlaşma töreni Akyazı tarihine bir ilk

Akyazı’da Kaymakamlık ve Belediyenin ortaklaşa düzenlediği ve bayramdan bir gün önce yapılan bayramlaşma töreni Akyazı tarihine bir ilk olarak geçerken halkın tepkisine neden olmuştu.

Akyazılı vatandaşlar gerçek bayramlaşma bayram namazından sonra yapılır dedi ve bayram namazı için camilere koştu. Bizler de bayram namazı coşkusunu Kubbeli Cevat Ayhan Camiinde yaşadık.

Cami İmam Hatibi Metin Kolay’ın kıldırdığı bayram namazının ardından cemaatin büyük bir bölümü cami içinde bayramlaştı.

Cemaate cami çıkışında ikramlarda da bulunuldu. Akyazı’da Kurban bayramı oldukça sakin ve huzur içinde geçti.