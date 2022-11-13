KÖYÜME DOKUNMA PLATFORMU KURULDU

​​​​​​​Çıkarılan Büyükşehir yasası ile köy statüsünden mahalle statüsüne dönüştürülmesi nedeniyle yaşanmakta olan sıkıntıların giderilmesi, bu uygulamanın Tarım ve Hayvancılığa zarar verdiğinin görülmesi üzerine de 21 Kasım 2019 tarihinde yapılan

Çıkarılan Büyükşehir yasası ile köy statüsünden mahalle statüsüne dönüştürülmesi nedeniyle yaşanmakta olan sıkıntıların giderilmesi, bu uygulamanın Tarım ve Hayvancılığa zarar verdiğinin görülmesi üzerine de 21 Kasım 2019 tarihinde yapılan 3. Tarım şurasında uygulamadan doğan hataların giderilmesi için şura sonrası açıklanan sonuç bildirgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat Büyükşehir Belediyelerinde Mahallelerin kırsal ve kentsel olarak yapılandırılması, köy tüzel kişiliğinin korunması gerektiğini ifade etmesinden sonra isteyen Mahallelerin kırsal mahalle statüsüne dönmesine yeşil ışık yakmasıyla birlikte bazı İllerde bu uygulama başlamış ancak yapılan müracaatlara sessiz kalınması nedeniyle bu uygulama Sakarya’mızda yapılamamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şurada yaptığı bu açıklamadan yararlanmak isteyen Sakaryalılar “Köyüme dokunma” Platformunu hayata geçirdiler ve yaptıkları ilk toplantı sonunda da aşağıdaki açıklamayı kamuoyuyla paylaştılar.

Platform sözcülüğünü üstlenen Mecdi Cengiz tarafından kamuoyuyla paylaşılan açıklama şöyle;

PLATFORM ADINA ÖNEMLİ RİCAMIZ;

Köylerimizle ilgili mücadelemizi PLATFORM olarak sürdürme kararı almış bulunuyoruz. Bildiriyi okuduktan sonra, tüm Köy ve doğa dostu herkesi Bildirimizin geniş bir kesime ulaşması için PAYLAŞMALARINI PLATFORM ADINA önemle rica ediyoruz.