Köyüme dokunma platformu başkanı Cengiz “ Yılmadan mücadelemize devam ediyoruz”

Köyüme dokunma platformu başkanı Mecdi Cengiz beraberinde platform üyeleri Erol Öztürk, Aydın Zengin, Hüsnü Gürpınar, Hamdi Şenoğlu, Bülent Özbelli ve Ekrem

Köyüme dokunma platformu başkanı Mecdi Cengiz beraberinde platform üyeleri Erol Öztürk, Aydın Zengin, Hüsnü Gürpınar, Hamdi Şenoğlu, Bülent Özbelli ve Ekrem Çoruhlu olduğu halde geldiği Akyazı’da Muhtarlar Derneğini bir kez daha ziyaret etti.

Bazı mahalle muhtarlarının da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Platform Başkanı Mecdi Cengiz 16 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren ve birçok büyükşehirde uygulanmaya başlanan 7254 sayılı “kırsal mahalle yasası”nın Sakarya’da uygulanmasına ilişkin başlattıkları çalışmalarında birçok engelle karşılaştıklarını, buna rağmen yılmadan mücadeleye devam ettiklerini söyledi ve yapmakta olduğumuz bu mücadelemizde Sakarya’da mahalleye dönüştürülen köylerden bir tanesi dahi bu yasadan yararlanamadı ve kırsal mahalleye geçemedi. Bu durumdan son derece üzgün ve de rahatsızız dedi.

Platform olarak bu konuda muhtarlarımızdan beklediğimiz desteği alamadık. Birçok Muhtarımız istisna tarihinin uzatıldığı 2025 yılını bekliyor. O zamana kadar atı alanın Üsküdar’ı geçecek, sarı öküzde gitmiş olacak. Belediyeler köylerde istedikleri yerlerde satış dahil her türlü tasarruf haklarını kullanacaklar diyen platform başkanı Mecdi Cengiz, buna mani olmanın tek yolu var. O da yasanın bizlere verdiği hakları kullanarak “kırsal mahalleye dönüşmek” bu hakkı vermeyenlere da dava açmaktır dedi.

Sakarya Barosu bize destek verecek

Platform üyeleri olarak Sakarya Barosunu ziyaret edip görüş alışverişi yaptıklarını. Ziyaret sonrasında Baro başkan ve yetkililerinin gerek müracaat dilekçelerinin hazırlanmasında, gerekse açılacak davalarla ilgili müracaatlar konusunda ve duruşmalara katılma hususunda bize ve muhtarlarımıza hukuksal ve mesleki destek vereceklerini açık bir şekilde bize ilettiler. Bizlerde bu destekten yararlanmalıyız dedi.

3 yılımız boşa gitti

Platform olarak bu konuyu gündeme taşımamızdan hemen sonra belediyeler nezdinde başlattığımız girişimler üzülerek ifade etmeliyim ki olumlu sonuçlanmamıştır. Belediye başkanları bizim bu taleplerimizi sümen altında tutarak hiçbir işlem yapmaması bizim 3 yıl kaybımıza neden olmuştur diyen Mecdi Cengiz, biz platform olarak bu işin peşini asla bırakmayacak, yasanın bizlere verdiği o hakkı kullanmak için bir kez daha köy köy dolaşacak, bastırdığımız el ilanlarını ve afişleri muhtar ve vatandaşlarımızla paylaşıp bir kez daha belediyelere müracaat etmelerini sağlayacağız dedi.

Ankara’ya gideceğiz

Platform Heyeti olarak Ankara’ya gitmeye hazırlanıyoruz. Sorunumuzu Cumhurbaşkanımıza bizzat aktarabilmek için zemin arıyoruz. Ayrıca konuyla yakinen ilgili olan kurum ve kuruluş yetkilileri ile de görüşmek suretiyle hak arayışımızı sürdüreceğiz diyen Platform başkanı Mecdi Cengiz, bu ziyaretlerimizde Büyükşehir belediye başkanı ile ilçe belediye başkanlarımızı da hakkımızı vermedikleri için ziyaret ettiğimiz mercilere şikayet edeceğiz dedi.

Gerçekleşen ve az sayıda muhtarın katıldığı toplantıda platform üyeleri de kısa birer konuşma yaptılar ve mücadeleye yılmadan devam dediler.

Misafirlerine ev sahipliği yapan Muhtarlar Derneği başkanı ve Yeniorman Mahalle Muhtarı Ahmet Savaş da yapılan ziyaret için platform başkan ve üyelerine teşekkür etti.