KÖSA VE GÜNER AİLESİNİN MUTLU GECESİ

​​​​​​​Akyazı İlçesinin sevilen ailelerinden Kösa ve Güner aileleri evlatlarını baş göz ederek akraba oldular.

Akyazı İlçesinin sevilen ailelerinden Kösa ve Güner aileleri evlatlarını baş göz ederek akraba oldular.

Akyazı Devlet Hastanesi çalışanlarından Şahin ve Nermin Kösa çiftinin yakışıklı delikanlısı doktor Uğur Kösa ile Akyazı Milli Eğitim camiasının sevilen isimlerinden emekli öğretmen Ahmet ve Nevin Güner çiftinin güzel kızları Çocuk gelişimi öğretmeni Hale Güner ile Bu akşam Park 54 tesislerinde düzenlenen muhteşem düğün töreni ile hayatlarını birleştirdiler.

Çoğunluğu Sağlık personeli ve Milli Eğitim camiasından oluşan oldukça kalabalık bir davetlinin katıldığı düğün töreninde alkışlar arasında salona gelen Uğur ve Hale çifti ilk danslarını yaparken gelin ve damat arkadaşları da kendilerine eşlik ettiler.

Nikahı Belediye Nikah Memuru Samiye Kafadar kıydı. Ardından takı merasimine geçildi. Davetlilere yemek ikramının da yapıldığı gecenin bundan sonraki bölümünde sahne gençlerindi ve hareketli müzik eşliğinde gençler bir hayli terlediler.

Kösa ve Güner ailelerini tebrik eder, yeni hayatlarını Ankara’da geçirecek olan Genç çiftlere kuracakları yeni yuvalarında sağlıklı ve mutlu bir ömür geçirmelerini dileriz. BİZİM AKYAZI