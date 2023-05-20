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  • KONURALP MAHALLESİ HALKINDAN EMEKLİ ÖĞRETMEN RAMİZ SEÇKİN VEFAT ETTİ.
Vefat
Giriş Tarihi : 20-05-2023 14:42

KONURALP MAHALLESİ HALKINDAN EMEKLİ ÖĞRETMEN RAMİZ SEÇKİN VEFAT ETTİ.

İlçemiz Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Akminare halkından merhum Mehmet Seçken'in Oğlu, Ramazan ve merhum Dursun Seçken'in Kardeşleri, Serdar ve Selçuk Seçkin'in Babaları Ayhan, İslam, Cüneyt, Coşkun ve merhum Adnan Seçken'in Amcaları,

KONURALP MAHALLESİ HALKINDAN EMEKLİ ÖĞRETMEN RAMİZ SEÇKİN VEFAT ETTİ.

İlçemiz Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Akminare halkından merhum Mehmet Seçken'in Oğlu, Ramazan ve merhum Dursun Seçken'in Kardeşleri, Serdar ve Selçuk Seçkin'in Babaları Ayhan, İslam, Cüneyt, Coşkun ve merhum Adnan Seçken'in Amcaları, Eski Milletvekili ve Danışma meclisi üyesi Evliya Parlak’ın kayın biraderi, Mümtaz Soyan ve Hasan Kılıçkeser'in Kayınpederleri  Konuralp İlkokulundan emekli öğretmen Ramiz Seçken vefat etti.

Merhum Ramiz Seçken’in  Cenazesi bugün Akminare Camii'nde kılınan öğlen Namazını müteakip Merkez aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhum Ramiz Seçken’e Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

 Oğlu: Serdar Seçkin  0541 642 48 26

 
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