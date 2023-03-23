KONURALP İLKOKULUNDA UNUTULMAZ BİR GÜN

​​​​​​​Akyazı’nın en önemli okullarından biri olan, yetiştirdiği öğrencilerin ülke genelinde çok önemli görevlerde bulunmaları ile öğünen ve elde ettiği eğitim, kültür, sportif başarıları ile Akyazılılarında

Akyazı’nın en önemli okullarından biri olan, yetiştirdiği öğrencilerin ülke genelinde çok önemli görevlerde bulunmaları ile öğünen ve elde ettiği eğitim, kültür, sportif başarıları ile Akyazılılarında gönüllerinde taht kuran Konuralp İlkokulunun sınıfı öğrencileri unutamayacakları bir gün yaşadı.

Emekli olmasına rağmen bir türlü mesleğinden kopamayan, fırsat buldukça elinde mandolini ilçe genelinde okul okul dolaşıp sınıflara girerek müzik dersi veren emekli öğretmen Kenan Certel’in bugün Konuralp İlkokulu 4/A sınıfında öğrencileri ile birlikte verdiği müzik ziyafetine İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir’de tanıklık yaptı ve mandolin eşliğinde öğrencilerin söylediği tüm şarkılara eşlik ettiler.

Kenan Certel’in aynı okulun 4/C sınıfında okumakta olan torunu BİLSEN öğrencisi Saltuk Buğrahan Mutlu da mandolini ile hem dedesine hem de şarkılara eşlik etmesi ortaya güzel bir görüntü çıkardı.

Konuralp marşı ile başlayan, günün sevilen şarkıları ile devam eden ve istiklal marşımızın söylenmesi ile sona eren müzik ziyafeti sonrası konuşan Kaymakam Yakup Güney’den hem tebrik hem de müjde geldi.

Kaymakam Güney şunları söyledi “ Bugün söylediğiniz tüm şarkı ve marşları ve özellikle de istiklal marşımızı mükemmel söylediniz. Başta sınıf öğretmeniniz Hediye Alp Öztürk ve gönüllü müzik öğretmeniniz Kenan Certel olmak üzere hepinizi tebrik ediyorum. Bugün sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük mutluluk duydum. Sıraya oturmak suretiyle öğrencilik yıllarımı hatırlamış olmak ta beni ziyadesiyle memnun etti. Bugün gördüğüm bu güzelliklerden sonra Atatürk’ümüzün Cumhuriyetimizi size ve gençlerimize emanet etmekte ne kadar haklı olduğunu bir kez daha sizler kanıtlamış oldunuz. Hepinizi tebrik ediyorum” dedi.

AKYAZI’YA BİLSEM AÇILIYOR

Kaymakam Yakup Güney öğrencilere bir de müjde verdi. Müjdem şudur diye başladığı konuşmasını Kaymakam Güney şöyle sürdürdü “ Akyazı’mızda yetenekli çocuklarımızın sayısal bakımdan hayli fazla olduğunu görüyorum. O nedenle yeteneklerini geliştirmek için Sakarya’ya gitmek zorunda kalan çocuklarımız için Akyazı’da yeteneklere göre kurslar açmayı planladık. Okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla Valiliğin teklifi ve Bakanlığın onayı ile açılan eğitim kurumu olan BİLSEM’in bir şubesini açmak için yaptığımız müracaat kabul görmüştür. İnşallah gelecek yıldan itibaren Halk Eğitim ve Sosyal Gelişim Merkezimiz bünyesinde bu kursları açıp çocuklarımızın ve gençlerimizin yeteneklerini geliştirmek istiyoruz”