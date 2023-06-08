KONURALP İLKOKULUNDA HEDİYE ÖĞRETMENE MUHTEŞEM VEDA

​​​​​​​2022-2023 Öğretim yılı sona ererken okullarımızın son sınıflarında bir telaştır aldı başını gidiyor. Öğrencilerimiz 4 yıl beraber aynı sıraları paylaştıkları

2022-2023 Öğretim yılı sona ererken okullarımızın son sınıflarında bir telaştır aldı başını gidiyor. Öğrencilerimiz 4 yıl beraber aynı sıraları paylaştıkları arkadaşlarına, öğretmenlerine ve okullarına veda etmeye hazırlanıyorlar.

Dile kolay 4 yıl az bir zaman değil. Öğrenilen bilgiler, arkadaşlıklar uzun yıllar unutulmayacak anılar ve çok sevdikleri öğretmenleri onlara veda etmenin zamanı gelmiştir artık.

Bu heyecanların en yoğun yaşandığı okullarımız ise İlkokullarımız. İlkokullarımızda bir yandan mezun olup ortaokullara gitme mutluluğu ve heyecanı yaşanırken arkadaşlarından ve öğretmenlerinden ayrılmanın hüznü bir arada yaşanıyor.

Bizler de Akyazı’nın tarihi okullarından biri olan Konuralp ilkokulunda bu mutluluk ve heyecanı 4-A sınıfının öğretmenleri Hediye Öztürk için düzenledikleri veda gecesinde yaşadık.

Kılıçoğlu düğün salonunda düzenlenen veda gecesi tam anlamıyla muhteşem oldu. Hediye öğretmen önde ellerinde bayrakları ile öğrencileri arkada marşlar eşliğinde salona girerken onları izlemek için orada bulunan veliler ve diğer davetlilerden büyük alkış aldılar.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başlayan veda gecesine çok iyi hazırlanmış olan öğrenciler ilk olarak öğretmenleri, arkadaşları ve okullarına veda ederken duygularını ifade eden konuşmalarını yaptılar. Şiirlerini okudular. Oyunlarını oynadılar. Şarkılar söylediler. Danslarını yaptılar. Veliler arasında Kızlar babaları ile anneler de oğulları ile dans gösterisi yaptılar.

Gecenin sonunda Hediye öğretmen ve öğrenciler gecenin hazırlanmasında katkıları olanlara birer teşekkür çiçeği verdiler. Ve Hediye öğretmen oldukça duygulandıran veda konuşmasını yaptı.” 4 yılı birlikte geçirdiği çok şey paylaştığı öğrencilerine sizleri çok seviyorum. Birlikte yaşadığımız bu güzel günlerimizi ömür boyu unutmayacağım. Sizler benim en son öğrencilerimiz oldunuz. Sizlerle birlikte ben de emekliye ayrılıyor, öğretmenliğime veda ediyorum. Sizlere bundan sonraki hayatınızda sağlık başarı ve mutluluk diliyor hepinizin gözlerinden öpüyorum.” Dedi.

Hediye öğretmen daha Sonra öğrencilerine diplomalarını birer birer verdi ve son olarak da kepler havaya fırlatıldı. Bundan sonra sahne öğrencilerindi. Hareketli müzik eşliğinde oynanan mahalli oyunlarla gece sona erdi.