KONURALP İLKOKULUNDA 23 NİSAN COŞKUSU

​​​​​​​23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilçemiz İlk ve ana okullarında düzenlenen etkinliklerle coşku ile kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilçemiz İlk ve ana okullarında düzenlenen etkinliklerle coşku ile kutlandı.

Bayram coşkusunun oldukça yoğun yaşandığı okullardan biri de Konuralp İlkokulu idi. Çocuklarının gösterilerini izlemek üzere gelen veliler okul bahçesinde izdihama sebep oldu.

Çocuklarının gösterilerini ölümsüzleşmek isteyen veliler öğrencilerin önüne geçince bir süre izdiham yaşandı.

Konuralp İlkokulundaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Müdür Yardımcısı Onur settaş tarafından yapıldı.

Programda daha sonra sırası ile 1-B sınıfı öğrencileri Liya Mutlu ve Ravza Nur Yaylı birlikte 23 Nisan Şiirini okudular, daha sonra Ana sınıfı öğrencileri bayrakları ile Atatürk çocukları gösterisini sundular. 1-A sınıfının “Haberin Var mı” oratoryasını sunmasının ardından 2-B sınıfından Zeynep Yılmaz Bizim bayramımız şiirini okudu. Dünya Çocuk Bayramı adlı şiiri ise 3-A sınıfından Yaren Kaya okudu.

Konuralp İlkokulundaki kutlama töreni 4-B sınıfının 23 Nisan Oratoryası, 3-A sınıfı öğrencisi İkra Ünver, 3-A sınıfından İlayda Yılmaz ve 3-C sınıfının “ Memleketim “ şarkısını söylemesi ile sona erdi.