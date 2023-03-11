  • Anasayfa
  • Akyazı Güncel
  • KONURALP İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ OYUNCAKLARINI DEPREM BÖLGESİNDEKİ ARKADAŞLARINA GÖNDERDİLER
Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 11-03-2023 00:06

KONURALP İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ OYUNCAKLARINI DEPREM BÖLGESİNDEKİ ARKADAŞLARINA GÖNDERDİLER

Akyazı Konuralp İlkokulu öğrencileri düzenledikleri “ oyuncağım senin olsun “ kampanyası ile topladıkları oyuncaklarını deprem  bölgesine göndererek

KONURALP İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ OYUNCAKLARINI DEPREM BÖLGESİNDEKİ ARKADAŞLARINA GÖNDERDİLER

Akyazı Konuralp İlkokulu öğrencileri düzenledikleri “ oyuncağım senin olsun “ kampanyası ile topladıkları oyuncaklarını deprem  bölgesine göndererek Akyazılıların gönüllerini fethettiler.

Akyazı Konuralp ana okulu öğrencileri okul Müdürleri Muammer Düzcan ve öğretmenlerinin gözetiminde deprem bölgesindeki kardeşleri için bizzat kendileri tarafından temin edilen oyuncak ve giyim eşyalarını hazırladıkları kolilere özel notlarını da koyarak Kızılay Akyazı temsilciliğine giderek teslim  ettiler.

Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu, Konuralp Ana okulu öğrencilerinin yaptıkları nu anlamlı yardımlar beni ve kurumumuz gönüllülerini çok duygulandırmıştır. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızı bu güzel ve ince davranışlarından ötürü tebrik ediyorum. Çocuklarımızın velilerini, okul müdürü ve öğretmenlerimizi  kutluyor ve teşekkür ediyorum dedi ve  bize emanet edilen hediyelerinizi hafta sonu Deprem bölgesine götüreceklerini ifade etti.

 

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: