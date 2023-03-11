KONURALP İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ OYUNCAKLARINI DEPREM BÖLGESİNDEKİ ARKADAŞLARINA GÖNDERDİLER

Akyazı Konuralp İlkokulu öğrencileri düzenledikleri “ oyuncağım senin olsun “ kampanyası ile topladıkları oyuncaklarını deprem bölgesine göndererek

Akyazı Konuralp İlkokulu öğrencileri düzenledikleri “ oyuncağım senin olsun “ kampanyası ile topladıkları oyuncaklarını deprem bölgesine göndererek Akyazılıların gönüllerini fethettiler.

Akyazı Konuralp ana okulu öğrencileri okul Müdürleri Muammer Düzcan ve öğretmenlerinin gözetiminde deprem bölgesindeki kardeşleri için bizzat kendileri tarafından temin edilen oyuncak ve giyim eşyalarını hazırladıkları kolilere özel notlarını da koyarak Kızılay Akyazı temsilciliğine giderek teslim ettiler.

Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu, Konuralp Ana okulu öğrencilerinin yaptıkları nu anlamlı yardımlar beni ve kurumumuz gönüllülerini çok duygulandırmıştır. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızı bu güzel ve ince davranışlarından ötürü tebrik ediyorum. Çocuklarımızın velilerini, okul müdürü ve öğretmenlerimizi kutluyor ve teşekkür ediyorum dedi ve bize emanet edilen hediyelerinizi hafta sonu Deprem bölgesine götüreceklerini ifade etti.