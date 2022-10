KONURALP ANADOLU LİSESİ MÜDÜRÜ HASAN CAN’IN BABA ACISI

İlçemiz Pazarköy Mahallesi halkından (savcı) H.İbrahim, Ahmet ve Akyazı Konuralp Anadolu lisesi müdürü Hasan Can'ın Babaları Ali Can vefat etti.

Akyazı Pazarköy Mahallesi halkından, Konuralp Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Can, Sakarya Bölge Adliyesi savcısı Halil İbrahim Can ve Adem Can’ın Babaları Ali Can dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazesi Pazar köy Beşevler Mahallesinde alınan helallik sonrası Pazarköy merkez camiine getirilen Ali Can’ın cenazesi burada öğlen sonrası ilçe müftüsü Kamil Özcan Demir tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Pazarköy aile mezarlığında toprağa dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi

Cenazeye İlçe kaymakamı Yakup Güney,Belediye başkanı Bilal Soykan,İlçe müftüsü Kamil Özcan Demir ,Sakarya Bölge Adliye personelleri,Akyazı Adliyesi personeli,Eğitim camiası,Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda seveni katıldı

Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Oğlu Hasan Can: 0505 393 61 23