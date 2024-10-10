KOKARCA İÇİN EYLEM PLANI YAPTILAR

​​​​​​​80 li yıllarda Amerikan tırtılı diyorduk, bu gün de kahverengi Kokarca diyoruz ve onu konuşuyoruz. Konu oldukça tehlikeli boyutlara ulaştı ve çevre sorunu hale geldi. Bireysel mücadele ile çözülemez boyutlara ulaştı.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

80 li yıllarda Amerikan tırtılı diyorduk, bu gün de kahverengi Kokarca diyoruz ve onu konuşuyoruz. Konu oldukça tehlikeli boyutlara ulaştı ve çevre sorunu hale geldi. Bireysel mücadele ile çözülemez boyutlara ulaştı.

İlçe Kaymakamlığı sorunun topyekün mücadele ile çözülmesi gerektiğini belirterek bu konuda ilgili birimlerle bir toplantı düzenledi.

Toplantı Ticaret Borsasında gerçekleşti. Kaymakam Mustafa İkbal Eşki Başkanlığında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, İlçe Sağlık Müdürü Şeyda Tok ve Ziraat Odası ve Ticaret Borsası Başkanı Başkanı Ali Şener Bayraktar katıldı.

Toplantıda Kahve rengi kokarca masaya yatırıldı. Katılımcılar konu ile ilgili görüşlerini açıkladılar çözümü ile ilgili düşüncelerini söylediler.

Bu konu ile ilgili bir toplantı düzenlendiğini duyan Akyazılı fındık üreticisi vatandaşlar bu toplantıya Muhtarlar, diğer kamu kuruluşları, meslek kuruluşları, çiftçiler ve bu hususta kamu oyu oluşturacak basının da davet edilmesi gerektiğini söylediler. Durumun Amerikan tırtılında yaşandığı gibi olmadığını çok daha ciddi boyutlarda seyrettiğini olay daha da büyümeden vakit geçirmeden eyleme geçilmesi gerektiğini dile getirdiler.