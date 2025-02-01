Kızılelma Millet Bahçesi’nde çalışmalar başladı

​​​​​​​Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçenin en büyük projelerinden bir tanesi olacak olan Kızılelma Millet Bahçesi Projesi’nde çalışmalara başlandığını açıkladı. Başkan Soykan, “ Kısa süre içerisinde ihalesini

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçenin en büyük projelerinden bir tanesi olacak olan Kızılelma Millet Bahçesi Projesi’nde çalışmalara başlandığını açıkladı. Başkan Soykan, “ Kısa süre içerisinde ihalesini gerçekleştireceğimiz projemizde kazı ve dolgu çalışmalarımıza başladık” dedi.

Akyazı’nın yeni sosyal yaşam alanı olacak olan Kızılelma Millet Bahçesinde ilk kazma vuruldu. İlk etabı 70 bin metrekare alan üzerinde kurulacak olan ve içerisinde Millet Kıraathanesi, spor alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, etkinlik alanları, kaykay pistleri, kır düğün alanı, cami, piknik alanları olacak, milli savunma sanayi araçlarının da sergilenmesi planlan Akyazı Kızılelma Millet Bahçesi’nde kazı ve dolgu çalışmaları başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, projenin ihalesinin kısa süre içerisinde yapılacağını ve Akyazı’ya yeni bir sosyal yaşam alanı kazandıracaklarını ifade etti. Kızılelma Millet Bahçesi Projesi’nin Akyazı tarihinin en büyük yatırımlarından bir tanesi olacağını ifade eden Başkan Soykan, “Çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Hemşehrilerimiz için tam donanımlı şekilde inşa edilecek olan projemiz, her şeyin en güzelini hak eden Akyazı’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Mudurnu Nehri yanında inşa edilecek olan projenin Akyazı’ya değer katacağını söyleyen Başkan Soykan, “ Yıllardır kullanılmayan bu alanı da ilçemize yeni bir sosyal alan olarak kazandırmış olacağız. Akyazı Devlet Hastanesi ve KYK Öğrenci Yurdunun hemen karşısında olacak olan Kızılelma Millet Bahçesi Akyazı’nın yeni buluşma noktası haline gelecek. İlçemizin geleceğine yatırım yapmaya, durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.