Kızılay yardım bekliyor

Kızılay Akyazı Şubesi Genel Merkez talimatı ile ramazan ayı içinde “Bu ramazan sensiz olmaz” sloganı ile vatandaşlardan deprem bölgesi ve

Kızılay Akyazı Şubesi Genel Merkez talimatı ile ramazan ayı içinde “Bu ramazan sensiz olmaz” sloganı ile vatandaşlardan deprem bölgesi ve Gazze’ye gönderilmek üzere fitre, zekat ve nakdi bağış yardımı beklediğini açıkladı.

Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, Genel Merkezimiz tarafından Ülke genelinde başlatılan yardım kampanyasına Şube olarak bizde katılıyoruz. Toplanacak olan maddi yardımları hiç z aman geçirmeden deprem bölgesine ve Gazze’ye gönderilmek üzere Genel Merkezimiz hesaplarına aktaracağız dedi ve Akyazılıları kampanyaya katılmaya davet etti.

Öte yandan Çarşamba günü iftar sonrası Akyazı’ya gelen Kızılay ekibi de saat 24.00 kadar Akyazı’da çalıştı ve 35 ünite kan bağışı topladı.