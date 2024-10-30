KIZILAY ŞUBESİ KIZILAY HAFTASINI OKUL ZİYARETLERİ İLE KUTLUYOR

​​​​​​​Kızılay Akyazı Şube Başkanlığı Kızılay Haftası etkinleri için okul ziyaretleri yapıyor.

Kızılay Akyazı Şube Başkanlığı Kızılay Haftası etkinleri için okul ziyaretleri yapıyor.

Kızılay Akyazı Şube yetkilileri Kızılay Haftası dolayısı ile başlattığı okul ziyaretlerini sürdürürken bu defa Akşemsettin Kuran kursunda eğitim görmekte olan 4-6 yaş gurubu öğrencileri ile bir araya geldi.

Çocuklara Kızılayın faydaları anlatılırken çocukların Kızılay’la ilgili soruları cevaplandırıldı. Kızılay Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu Hafta dolayısı ile okul gezileri yaparak Kızılay kurumumuzu tanıtıp yaptıkları işleri anlatıyoruz. Dedi.