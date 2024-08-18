Kızılay Genel Merkezinden  Akyazı Kızılay’ına hibe araç

​​​​​​​Başarılı çalışmaları ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Akyazı Kızılay Şubesine Kızılay Genel Merkezinden hibe araç hediyesi geldi.

Başarılı çalışmaları ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Akyazı Kızılay Şubesine Kızılay Genel Merkezinden hibe araç hediyesi geldi.

Elazığ Afet Müdahale Merkezi envanterinde bulunan ve Kızılay Akyazı Şubesine hibe edilen 1999 Model Mitsubishi marka pikabı teslim alan Kızılay Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, Akyazı’ya hibe pikapta geri döndü.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Birincioğlu, hibe edilen pikapla yardım faaliyetlerimizi daha etkin bir şekilde sürdürme şansı bulduk. Akyazı’ya getirdiğimiz ve hizmete soktuğumuz aracımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmamızda bize büyük kolaylık sağlayacak dedi ve yapılan hibe pikap için Genel Merkeze teşekkür etti.