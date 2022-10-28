Kızılay Başkanı Birincioğlu “Başarı çıtamızı daha yükseklere taşımak”

Bu yıl Türk Kızılay’ının 154. Kuruluş yıldönümü olduğunu ve 29 Ekim-4 Kasım tarihlerinde Kızılay haftası olarak belirlendiğini söyleyen Akyazı Kızılay temsilcisi Mustafa Birincioğlu bugün bu

Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu düzenlediği basın toplantısında çalışmalarından bahsetti ve göreve geldikten sonra bir hayli yükselttiğimiz başarı çıtamızı daha yükseklere taşımak hedefimizdir dedi.

Kızılay haftası ve çalışmaları

Bu yıl Türk Kızılay’ının 154. Kuruluş yıldönümü olduğunu ve 29 Ekim-4 Kasım tarihlerinde Kızılay haftası olarak belirlendiğini söyleyen Akyazı Kızılay temsilcisi Mustafa Birincioğlu bugün bu bağlamda siz değerli basın mensupları ile hem sohbet etmek hem de yaptığımız çalışmalar ve Akyazı Kızılay’ı olarak genel merkezimizden beklentilerimizi sizlerle paylaşmak istedik ve bu nedenle bu basın toplantısını düzenledik diye başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü “ Göreve geldiğimiz günden itibaren arkadaşlarımla birlikte özverili bir çalışma içinde olduk. Çalışmalarımızda daha başarılı olabilmek için önce Sevim Özer’in başkanlığında kadın kollarımızı ardından SUBÜ ile işbirliği yapmak suretiyle gençlik kollarımızı kurduk. Bu arada gönüllü sayımızı bir hayli arttırdık. Akyazı Kızılay’ı Akyazı-Karapürçek İlçelerinde yaşayan, bunların yanı sıra her iki ilçemizde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlarda dahil olmak üzere toplamda 136 bin kişiye hizmet veriyor. Geride bıraktığımız ramazan ayında 480 aileye aile başına 500’er lira nakit ramazan yardımı ve 2 bin 282 aileye ramazan ve kurban bayramlarında giysi yardımı yaptık. Bunların dışında yine bin 200 aileye erzak yardımında bulunduk. Bu yardımları her üç ayda bir devam ettirdik. Bütün çalışmaları İlçe Kaymakamlığımız ile koordineli bir şekilde yaptık. Kızılay’ımıza ait sosyal tesisi yeni yüzüne kavuşturup kiraya verdik ve oradan gelen kira gelirimizi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kullandık ve kullanmaya da devam edeceğiz”

Kan bağışında ilk sıradayız

Sakarya Kızılay kan bağışı ekibi diğer İlçelere ayda bir kez gidip bağış toplarken, Akyazı’mıza haftada iki gün (Çarşamba-Cuma) gelerek kan bağışı toplamaktadır. Akyazılı hemşerilerimiz yaptıkları kan bağışı ile İlçeler arasında bizi birinci sıraya oturtturmuş, hatta birçok İli de bağış konuşumda geride bırakmıştır diye Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu, kan bağışında olduğu gibi kurban bayramında da topladığı bağışlarla ilçeler içinde ilk sırada olmayı başarmıştır dedi.

Şube olmak istiyoruz

Akyazı olarak biz artık temsilcilikten şube konumuna gelmek istiyoruz. Bu isteğimiz Genel Merkezimize bildirdik. 15 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Genel Merkez genel kurulunda bizim şube olmamız onaylandı. Genel merkezimizden gelecek Şube oldunuz müjdesini dört gözle bekliyoruz diyen Kızılay temsilcisi Birincioğlu, toplanan kanlar Bölge Müdürlüğümüzün olduğu Düzce’de bulunan depolarda saklanıyor. Sakarya’mız artık büyükşehir statüsünde. Büyükşehir Belediyemizin katkıları ile bizde de depo yapılırsa bu durum bizim lehimize olur diye düşünüyorum dedi.

Basına teşekkür etti

Akyazı’da basın çok güçlü. Güçlü basınla birlikte çalışıyor olmaktan son derece huzurlu ve mutluyuz. Çalışmalarımızı kamuoyuyla tanıştıran basın, yaptığı eleştirilerle de bize yol gösterici oluyor diyen Kızılay temsilcisi Mustafa Birincioğlu, o nedenle Kızılay Akyazı olarak bizler, değerli basın mensubu büyüklerimize, arkadaşlarımıza ve küçüklerimize sonsuz teşekkür ediyoruz dedi.

Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu tarafından düzenlenen bakın toplantısına kadın kolları başkanı Sevim Özer, yönetim kurulu üyesi Selma Canbakan ve gönüllü Özlem Karol da katıldı.