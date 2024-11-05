29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan “Kızılay haftası” nedeniyle Kızılay Akyazı’ya ziyaretler sürüyor.

29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan “Kızılay haftası” nedeniyle Kızılay Akyazı’ya ziyaretler sürüyor.

CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır beraberinde İlçe başkan yardımcısı Haldun Kavasoğlu, Y.K. Üyesi Oktay Aktaş ve Kadın Kolları başkanı Sevil İltaş Çelikbaş olduğu halde Kızılay Akyazı’ya giderek haftalarını kutladı, kendilerine çalışmalarında başarı diledi ve CHP Akyazı olarak her zaman yanınızdayız dedi.

SAKTİM Başkanı Adem Kılıç ile S.A.B.A.H Derneği Y.K. Üyesi Veysel Erkan’da Kızılay Akyazı Şubesini ziyaret edenler ve haftalarını kutlayanlar arasındaki yerlerini aldılar. Kılıç ve Erkan hem kişisel hem de kurumsal destek ve dayanışma sözü verdiler.

Öten yandan Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu Pazarköy İlk ve Ortaokuluna giderek hem Kızılay gönülleri ile buluştu, hem de okulların öğrenci ve öğretmenlerine Kızılay’ı anlatma fırsatı buldu.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu kendisini ziyaret edenlere ve de Pazarköy İlk ve Ortaokul öğrencileri ile öğretmenlerine teşekkür etti.