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Kızılay Akyazı’da yönetim görev bölümü yapıldı.

Akyazı Güncel 11 OKUNMA

Kızılay Akyazı’da yönetim görev bölümü yapıldı.

​​​​​​​Geçtiğimiz hafta sonunda olağan genel kurulunu yapan Akyazı Kızılay ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı. Bu toplanın en önemli gündem maddesi kuşkusuz görev taksimi oldu. Buna göre Mustafa

Geçtiğimiz hafta sonunda olağan genel kurulunu yapan Akyazı Kızılay ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı. Bu toplanın en önemli gündem maddesi kuşkusuz görev taksimi oldu. Buna göre Mustafa Birincioğlu tekrar Şube başkanı olurken, Kemal Kaliç 1. Bakan yardımcısı ve İsmail Berberoğlu da 2. Başkan yardımcısı oldular. Sedat Martin, Mustafa Saka, Hatice Şahin Taşkın ve Nurgül İskender’de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacaklar. Öte yandan Kızılay Akyazı Şubesine yapılan kongrede seçilen başkan ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretler sürüyor. Akyazı belediye başkan yardımcısı Ali Özer, MHP Belediye Meclisi Üyesi ve Grup sözcüsü Murat Öz, İlçe Sağlık Müdürü Uz.Dr. Şeyda Tok ve İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan Kızılay Akyazı Şubesini ziyaret edenler arasındaki yerlerini aldılar. Kızılay Akyazı’yı ziyaret edenler Şube başkanlığına tekrar seçilen Başkan Mustafa Birincioğlu ile yönetimini tebrik edip başarı dilediler.