Kızılay Akyazı’da Türkiye birincisi

Kızılay Genel Merkezi tarafından düzenlenen ve “biz.kizilay.org.tr” üzerinden girilen iyi uygulama, etkinlik, proje ve haber sayıları dikkate alınarak yapılan ankette Kızılay Akyazı yüzde

Kızılay Genel Merkezi tarafından düzenlenen ve “biz.kizilay.org.tr” üzerinden girilen iyi uygulama, etkinlik, proje ve haber sayıları dikkate alınarak yapılan ankette Kızılay Akyazı yüzde 76 ile Türkiye birincisi oldu.

Akyazı’yı yüzde 43’le Kızıltepe, 34’le Elbistan ve Çukurova, 33’le Akçaabat, 27’yle Kağıthane, 24’le İskenderun, 18’le Kadirli ve 17’yle de Krd. Ereğli Kızılay Şubeleri takip etti.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, kan bağışı toplamada Marmara bölge birinciliğimize şimdi de yaptığımız çalışmalar ve hayata geçirdiğimiz projeler dikkate alınarak Genel Merkezimiz tarafından yapılan anket çalışması sonunda da Türkiye birincisi olma başarısını elde ettik. Bu başarımızda birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarım ve bize destek veren değerli Akyazılı hemşerilerimizle birlikte, yaptığımız tüm çalışmalarımızı habere dönüştüren çok değerli yerel basınımızın da çok büyük katkısı olmuştur. Yeri gelmişken bize her konuda destek verenlere ve özellikle de haberleri ile bize büyük katkılar sağlayan değerli yerel yazılı ve görsel basınımız ile haber sitelerine sonsuz teşekkür ediyorum açıklaması yaptı.