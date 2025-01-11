Kızılay Akyazı’da kongre hazırlığı

Kızılay kongre dönemine girdi. Akyazı Kızılay Şubesi de kongresini 9 Şubat 2025 Pazar günü 15.00-17.00 saatleri arasında yapacak.

Sosyal Gelişim Merkezinde gerçekleştirilecek olan genel kurulda şu anda başkanlık görevini başarıyla yapmakta olan Mustafa Birincioğlu’nun değişmesi beklenmiyor.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Birincioğlu 2025 yılının ilk yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Bu toplantıda çeşitli konularda kararlar alırken kongre kararımızın da tarihi belirledik dedi. Birincioğlu tüzük gereği ilçe şubeleri Şubat ayı, il şubeleri Mart ayında ve Mayıs ayı içinde de Genel Merkezin genel kurulu yapılacaktır. Bizde tüzüğümüz gereği kongremizi 9 Şubat tarihinde yapma kararı aldık dedi.

Kızılay Akyazı Şubesi yönetimi bu toplantısında 10 Ocak Gazeteciler gününü de kutlamayı ihmal etmedi ve yayınladıkları bildirilerinde şu görüşlere yer verdiler “ Değerli basın mensuplarımız Kızılay Akyazı Şubesi olarak 10 Ocak Gazeteciler gününüzü en içten dileklerimizle tebrik ediyor, çalışma hayatınızda başarı ve kolaylık, aile hayatınızda sağlık, sıhhat ve afiyetler temenni ediyoruz. Bu vesile ile gününüzün anlam ve önemine binaen sizleri en kalbi muhabbetimizle selamlıyoruz”