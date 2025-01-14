Kızılay Akyazı Veda Ziyaretleri yapıyor

Kızılay Akyazı Şubesi başkanı Mustafa Birincioğlu, beraberinde gönüllü Kızılaycılar olduğu halde, savaştan kaçıp Akyazı’ya yerleşen, daha sonra

Kızılay Akyazı Şubesi başkanı Mustafa Birincioğlu, beraberinde gönüllü Kızılaycılar olduğu halde, savaştan kaçıp Akyazı’ya yerleşen, daha sonra memleketlerindeki savaşın sona ermesi üzerine de Suriye’ye gitmeye karar veren ailelere veda ziyaretleri yapıyor.

Kızılay Akyazı Şube yetkilileri İnönü Mahallesinde ikamet eden ve Suriye’ye dönmeye hazırlık yapan bir aileyi ziyaret ederek, onlara giyim ve yiyecek yardımında bulundu.

Türkiye’ye ve Akyazı’ya geldiklerinden beri Kaymakamlık ve Kızılay başta olmak üzere birçok Akyazılıdan her konuda destek gördüklerini söyleyen Suriyeli aile şahsım ve ailem adına herkese teşekkür ediyoruz dediler ve yakın bir zamanda ülkelerine döneceklerini söylediler.

Kızılay Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu da İlçemizde yaşamakta olan Suriyelilerin büyük çoğunluğunun geri döndüklerini, diğerlerinin de geri dönmeye hazırlandıklarını söyledi. Bizde Akyazı Kızılay’ı olarak Suriye’ye dönmeye hazırlanan aileleri ziyaret edip kendileri ile vedalaşıyoruz dedi.

İyilik yapmak ve ihtiyaç sahibi sahiplerinin yanında olduk. Bağışçılarımızla misafirlerimiz arasında köprü görevi yaptık. Bunları da büyük bir zevk ve şevk içinde başardık. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz dedi.