Kızılay Akyazı teşekkür etti

Açıklama şöyle “ Kızılay Akyazı Şubesi olarak 9 Ocak 2025 tarihinde genel kurulumuzu kıymetli misafir, gönüllü ve üyelerimizle birlikte gerçekleştirdik.

Türk Kızılay’ı Akyazı Şubesi başkan Mustafa Birincioğlu imzasıyla bir teşekkür açıklaması yayınladı.

Açıklama şöyle “ Kızılay Akyazı Şubesi olarak 9 Ocak 2025 tarihinde genel kurulumuzu kıymetli misafir, gönüllü ve üyelerimizle birlikte gerçekleştirdik.

Kardeşlik, muhabbet ve samimiyet iklimi ile yaptığımız kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

Katılımları ile bizleri onurlandıran Genel Merkezimiz, İl başkan ve yöneticileri ile İlçe yöneticilerimize, Siyasi Partilerimizin İlçe başkan ve yöneticilerine, Oda başkanlarımıza, Muhtarlarımıza, bizim için olmazsa olmaz olan basın mensuplarımıza, misafirlerimize ve kalpleri Türk Kızılay’ı aşkı için çarpan gönüllülerimize teşekkür ediyoruz.

Yeni çalışma dönemimizde başta mazlum ve mağdur coğrafya olmak üzere özellikle Akyazı’mızda ihtiyaç sahibi insanlarımıza bir nebze de olsa katkı sunmak, yaralarına merhem olmak için çıktığımız yola emin adımlarla devam edeceğiz.

Gayret bizden destek sizden diyor bir kez daha sizlere teşekkür ediyoruz.”