Kızılay Akyazı temsilcisi Birincioğlu  Akyazılıları Maraş depremi için yardıma çağırdı

​​​​​​​Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu bugün sabah 04.17 de Kahraman Maraş merkezli 7,4 şiddetli depremle ilgili olarak Akyazılıları nakdi

Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu bugün sabah 04.17 de Kahraman Maraş merkezli 7,4 şiddetli depremle ilgili olarak Akyazılıları nakdi ve ayni yardım yapmaya çağırdı.

Birincioğlu’nun konuyla ilgili açıklaması şöyle; “Kahraman Maraş merkezli olarak meydana gelen depremde öncelikli olarak hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Sakarya Kızılay’ı olarak depremin hemen ardından bölgedeki vatandaşlarımız için Sakarya merkezden barınma ve beslenme malzeme sevkiyatı başlatılmış ve sevkiyat aralıksız bir şekilde sürdürülmektedir. Ayni ve nakdi yardımlarınız için Kızılay ekiplerimiz KENT MEYDANININDA hazır beklemektedirler. Havale ve EFT yapmak isteyen vatandaşlarımızın da Ziraat Bankası Akyazı/Sakarya Şubesi TR 66 0001 0003 0100 0018 6874 77 İBAN numaralı hesabından bu isteklerini gerçekleştirebileceklerdir”