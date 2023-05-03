KIZILAY AKYAZI ŞUBESİNE ONAY

​​​​​​​Uzun bir süredir temsilcilik olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan Kızılay

Uzun bir süredir temsilcilik olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan Kızılay Akyazı bu günden itibaren Kızılay Akyazı Şube Başkanlığı olarak hizmetlerine devam edecek.

Kızılay Genel Merkezine şube olmak için yapılan müracaat eden, şube olmak için gerekli tüm kriterleri fazlası ile yerine getiren Akyazı şubesinin faaliyetlerini inceleyen Genel Merkez Akyazı temsilciliğinin şube olmasını onayladı.

Şube Onayını alan Akyazı temsilciliği Kurucu üyelerini belirleyerek Valilik Dernekler masasına dilekçesini verdi ve bu gün itibarı ile 54-025-107 kütük numarası ile kuruluş onayını aldı.

Daha önce temsilci olarak başarılı bir çalışma örneği veren Mustafa Birincioğlu Kızılayımızın bu günkü seviyeye gelmesinde emek ve destek veren herkese teşekkür ediyor, büyük desteklerini gördüğümüz yerel basınımıza da özel teşekkür ediyorum. Dedi.