Kızılay Akyazı Şubesi yönetimi Basınla Tanıştı

Bir müddettir Kızılay temsilciliği olarak görev yaptıktan sonra Genel Merkeze yaptıkları müracaatlarının kabul edilmesiyle birlikte temsilcilikten Şube Başkanlığına dönüşen Kızılay Akyazı, Mustafa Birincioğlu başkanlığında oluşan ve Genel merkez tarafından da onaylanan yeni yönetim, kadın başkan ve yönetimi ve genç başkan düzenlenen toplantıda Akyazı basınıyla tanıştı.

Genel merkez tarafından onaylanan Mustafa Birincioğlu başkanlığında oluşan listede Mehmet Öztürk, Özgür Özmen, Mustafa Karahasan ve Hatice Şahin yer alırken, Sevinç Özer aynı onayla kadın başkanlığına getirilirken yönetimi de Selma Canbakan, Çağla Tuğçe Kalyoncu, Sevim Ünlütürk, Nurgül İskender, Zeliha Hikmet ve Şennure Helvacıoğlu’ndan oluştu. Onay sonrasında da İmran Yılmaz da Genç başkan olarak göreve başladı.

Toplantıya katılan Akyazı Kızılaycılar basına tek tek kendilerini tanıttılar ve hedeflerinin zaten yüksek olan çıtayı daha yukarılara taşımak olduğunu söylediler ve görevi de “iyiliğin yayılmasına destek” için kabul ettiklerini söylediler.

Önemli başarılara imzamızı attık

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, temsilciliğimiz zamanında Akyazı Kızılay’ı olarak ç ok önemli başarılara imzamızı attık. Şimdi de Şube olarak aynı başarıları dev am ettirmek ve hatta başarı çıtasını daha yukarılara çıkarmak için çalışacağız dedi ve açıklamasına şöyle devam etti “ Akyazı Kızılay’ı olarak biz İlçemizde her kurumla dirsek temasındayız. Kaymakamlık, Belediye, STK’lar ve hemşerilerimizle birlikte el ele ve gönül gönüle verip hizmet etmek için hep birlikte yola çıktık. Yıllardan beri kan bağışı toplama konusunda Akyazı Marmara birincisi olmuştur. 2023 yılında da bu apoleti başkalarına kaptırmamak ve bir ünite kan üç can kurtarır sözünü asla unutmadan canla başla çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. 2021-2022 yıllarında kurban bağışı kurban bağışı toplamada Türkiye birincisi olduk. Şimdiki hedefimiz bu unvanı 2023 yılında da korumak ve bağış miktarını daha da arttırmaktır”

Sakarya’nın bölge müdürlüğü olmasını istiyoruz

Bilindiği gibi Kızılay Bölge Müdürlüğü komşumuz Düzce’dedir. Kızılay Genel Merkezimizin Sakarya’mızda da bir bölge müdürlüğünü kurmasını istiyoruz. Eğer Sakarya’da bölge müdürlüğü kurulursa Kızılay’ımızın işleri daha rahat yürür ve kan deposu da yine ilimizde olur diyen Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, Genel Merkez kongresinin 7 Temmuz 2023 günü yapılacağını, bu kongreden sonra il ve ilçelerde kongre sürecinin başlayacağını söyledi.

Birincioğlu açıklamasını şöyle devam etti “ Kan ve kurban bağışı da dahil olmak üzere her türlü bağış toplamada Akyazı’nın her geçen gün yüzde 40 oranında artış göstermiştir. Bu da gösteriyor ki, Akyazı’mız bize güveniyor, inanıyor ve desteğini esirgemiyor. Bu durumdan son derece mutluyuz”

Bize destek olanlara sonsuz teşekkür ediyoruz.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu açıklama ve konuşmasını şöyle sonlandırdı. “ Kaymakamımız, Belediye başkanımız, STK başkanlarımız ve Akyazılı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Bir teşekkürümüzde Akyazı basınımız için olacaktır. Hemşerilerimiz gibi onlarda bize inandılar ve güvendiler. Çalışmalarımızı kamuoyuyla paylaştılar. Yaptıkları haberlerle bizlere yol gösterici oldular. Bütün bunlar için siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyoruz”