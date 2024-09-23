KIZILAY AKYAZI ŞUBESİ 2024 YILI KURBAN BAĞIŞI KATEGORİSİNDE TÜRKİYE  BİRİNCİSİ

Kızılay Akyazı Şubemiz; sizlerin destek ve bağışlarıyla yine, yeniden Zirvede ve Kurban Bağışı Kategorisinde TÜRKİYE 1.Sİ oldu.

Kızılay Akyazı Şubemiz; sizlerin destek ve bağışlarıyla yine, yeniden Zirvede ve Kurban Bağışı Kategorisinde TÜRKİYE 1.Sİ oldu.

Anlamlı çalışmlarımız ve gayretlerimizden dolayı genel merkezimiz tarafından şubemize ödül takdimi olmuştur.

Genel Merkez Şube Bağış İlişkileri Müdürü Sn. Murat Çetinkaya ve Şube Bağış İlişkileri Uzmanı Sn. İlkay Şahin ile birlikte şubemizde misafir ederek, çalışmalarımızdan ve faaliyetlerimizden bahsettik.

Genel Merkezi'mize güzel düşünceleri, destekleri ve samimiyetleri için şükranlarımızı arz ediyoruz.

Kızılay Akyazı Şubesi olarak; yönetimimiz, gönüllülerimiz ve destekçilerimizle birlikte ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanında ve gönlünde olmaya devam edeceğiz.

Gönüllülerimizle, bağışçılarımızla, sizlerle nice güzel günlere.