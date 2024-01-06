Kızılay Akyazı güçleniyor

​​​​​​​Gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları, özellikle de kan bağışında Marmara bölge birincisi olma gibi bir unvanın sahibi olan ve gerekçelerle temsilcilikten şube olma hakkını elde eden, geçtiğimiz günlerde de

Gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları, özellikle de kan bağışında Marmara bölge birincisi olma gibi bir unvanın sahibi olan ve gerekçelerle temsilcilikten şube olma hakkını elde eden, geçtiğimiz günlerde de gerçekleştirdiği genel kurul sonrası yeni bir yönetim oluşturan ve çalışmalarına kaldığı yerden aralıksız olarak devam eden Kızılay Akyazı Şubesi, bir taraftan da yeni üyeleri ile kurumu güçlendirmeye büyük özen gösteriyor.

Önceki gün Ocak 2024 ayına ait olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştiren Kızılay Akyazı Şubesi, son toplantı ile yaptığı bu toplantı arasında geçen zaman dilimi içinde yaptığı giyim, kuşam ve gıda yardımlarını, özelliklede aynı yönetim tarafından toplanan 51 bin 90 lira Gazze şartlı bağışı miktarının Kızılay Genel Merkezine aktarılması konularını görüştü.

Kızılay Akyazı Şubesinin bir önemli diğer gündemi ise kuruma katılmak için üye olmak isteyenlerle ilgiliydi. Kızılay yönetimi üye olmak için yönetime müracaat eden Muhammet Akbal, İrfan Başboğa ve Esra Nur Meydan’ın üyeliklerine oy birliğiyle kabul etti.

Toplantı sonrası açıklama yönetim kurulu başkanı Mustafa Birincioğlu’ndan geldi. Birincioğlu yönetim olarak birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz. Amacımız İlçemizde ihtiyaç sahibi insanlarımıza daha fazla yardım yapmak, onların sıkıntılarını en üst düzeyde gidermek ve Marmara bölge birincisi olduğumuz kan bağışlarımızı daha üst seviyelere çıkarıp Türkiye genelinde dereceye girmektir dedi ve hem yeni katılan üyelere, hem kan bağışı yapan Akyazılılara, hem de nakdi ve ayni bağış yapanlara teşekkür etti.