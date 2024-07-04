Kızıl Elma Millet bahçesi yapımına başlıyoruz

​​​​​​​Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan gazeteci Salim Özyılmaz’la kısa ama içeriği fazla söyleşi yaptı ve o söyleşide önemli konulara değindi.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan gazeteci Salim Özyılmaz’la kısa ama içeriği fazla söyleşi yaptı ve o söyleşide önemli konulara değindi.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan seçim öncesi seçmene ve Akyazılılara verdiği seçim vaatlerini ve sözlerini bir bir yerine getireceğini işe ilk olarak da Kızıl Elma Millet bahçesi yaparak başlayacaklarını ifade ederek söyleşisine başladı.

Akyazılıların sosyal yaşamlarına büyük katkı sunacağına inandığı Kızıl Elma Millet bahçesinin KYK karşısında bulunan 96 dekar arazi üzerine kuracaklarını, tamamlandığında ortaya mükemmelden de öte bir eser çıkacağı söyleyen Başkan Soykan, güzel Akyazı’mızın güzel insanlarına bu mükemmel eseri armağan edeceğimiz günü adeta iple çekiyorum dedi.

Yapmayı planladıkları Kızıl Elma Millet bahçesinin emsallerinden ayıran çok önemli bölümlerinin de olacağını ifade eden Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, bu eserimizi hayata geçirdiğimizde İlçemizdeki sosyalleşme adına çok önemli bir eksikliği de gidermiş olmanın ayrıca mutluluğunu yaşayacağız dedi.

Belediye binamızı da aynı bölgeye taşıyacağız

Güzel ve kullanışlı bir belediye hizmet binasına ihtiyacımız var. Bugün hizmetlerimizi sürdürdüğümüz belediye binamız artık bize yetmemektedir. O nedenle yine seçim önceki vaatlerimiz arasında olan yeni hizmet binamız için de çalışmalarımızı şimdiden başlattık diyen belediye başkanı Bilal Soykan, hizmet binamızı da aynı bölgeye taşımaya kararlıyız. Yani yeni belediye binamızı KYK’nin yanı başında hastane tarafına doğru bize ait yer üzerinde yapmayı planlıyoruz. Böylece Akyazı’mızı daha geniş bir alana yaymayı düşünüyoruz.

Bilindiği gibi Akyazı şehir merkezi olarak çok sıkışık bir hal almıştır. Yapmayı planladığımız eserlerimizi planladığımız yerlere kaydıramaz ve genişleyemezsek o zaman Akyazı kısa bir süre sonra çekilmez, hatta yaşanmaz bir noktaya gelecektir.

Bu durumu şimdiden düşünmemiz ve planlarımızı da buna göre yapmamız lazım. O nedenle ilk olarak Kızıl Elma Millet bahçemizi, sonra da belediyemiz hizmet binasını yapacağız ve akabinde de yine seçim vaatlerimiz içinde yer alan diğer konuları bir bir hizmete sokup Akyazı’mızı layık olduğu yere taşıma azim ve kararlılığındayız.

Biz devasa bir eser olan Recep Tayyip Erdoğan spor kompleksini yapıp hizmete sunduk. Açılışını da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yaptırdık. Demek ki istenildiğinde yapılabiliyormuş. Azmin elinden bir şey kurtulmaz dedi.

Bu eserleri hayata geçirdiğimizde ve o eserlere Yahyalı Akyazı bağlantı yolunu, yanı başımızdan geçen şehirlerarası bağlantıları sağlayan yollar ve hızlı tren projesinin hayata geçirilmesini de eklediğimizde Akyazı’mız çok daha güzel ve yaşanabilir bir şehir olacak ve insanlarımız gönül rahatlığı ile şehrimizde mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürmenin keyfini yaşayacaklardır diyen başkan Soykan Akyazılılara “biraz sabırlı olun, güzel ve mutlu günler yakındadır” mesajını yolladı.

İşte bizimde istediğimiz budur. Bu eserlerimizi yapabilmek için var gücümüzle gece gündüz demeden çalışacak milletimize verdiğimiz sözleri tek tek yerine getireceğiz diyen belediye başkanı Bilal Soykan bundan kimsenin şüphesi olmasın demeyi de ihmal etmedi.