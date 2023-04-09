Kitap kurtları ödüllendirildi  

​​​​​​​31 Mart 2 Nisan tarihleri arasında kutlanmakta olan kütüphane haftası nedeniyle Mehmet Niyazi Özdemir İlçe kütüphanesini ziyaret eden Kaymakam Yakup Güney, Belediye başkanı Bilal Soykan

31 Mart 2 Nisan tarihleri arasında kutlanmakta olan kütüphane haftası nedeniyle Mehmet Niyazi Özdemir İlçe kütüphanesini ziyaret eden Kaymakam Yakup Güney, Belediye başkanı Bilal Soykan ve Emniyet Müdürü İlhan Yıldırım ile birlikte kütüphaneye gelerek yıl içinde en çok kitap okuyan öğrencilere belge ve hediye dağıtımı yaptılar.

Kaymakam Yakup Güney, çocuklarımızın kitap okuma alışkanlıklarını arttırmak ve geliştirmek için hepimiz üzerimize düşen görevimizi yerine getirmeliyiz. Bugün burada hafta nedeniyle ziyaret ettiğimiz kütüphanemize gelerek en çok kitap okuyan öğrencilerimizi önce tespit ettirdik, bugünde kendilerine belge ve hediye veriyoruz dedi ve en çok kitap okuyup hediye alan öğrencileri tebrik etti.