Kıraat Eğitim Merkezinde İcazet töreni

​​​​​​​Akyazı Kıraat Eğitim Derneği tarafından organize edilen 39 Hafız’ın icazet merasimi muhteşem bir törenle gerçekleştirildi. İcazet programı TV264’den canlı olarak yayınlandı

Akyazı Kıraat Eğitim Derneği tarafından organize edilen 39 Hafız’ın icazet merasini muhteşem bir törenle gerçekleştirildi. İcazet programı TV264’den canlı olarak yayınlandı

Akyazı’da yüzlerce hafız yetiştiren Hocaların hocası Hüseyin Harputoğu tarafından kurulan Akyazı Kıraat Eğitim Derneği bünyesindeki Akyazı Müftülüğü Müderris Rızvan Efendi Kuran Kursu Hafızlık icazet merasimi Darul Kurra Camiinde saat 10.00’da başladı. Program Sakarya’nın uydu kanalı TV264’den canlı olarak yayınlandı

Haseki Eğitim merkezi öğretim görevlisi Dr. Aziz Çınar’ın sunduğu programın açılış konuşmasını Akyazı İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir yaptı,

Kıraat Eğitim Derneği yönetim kurulu başkanı Nurullah Dindar ve misafir hocaların konuşması sonrası törene katılı misafir hocaların okuduğu Kuran tilaveti ile devam etti.

Hafızlığı hak kazanan 39 Öğrenci için hatim tertibi ve duaları okundu. Hafızlara belge ve hediyeleri protokol ve katılım sağlayan misafirler tarafından verildi.

Kıraat Eğitim Derneği başkanı Celal Harputoğlu yaptığı konuşmada katılım sağlayan protokol, Misafitr hocalar ve vatandaşlara teşekkür etti. Program sonunda katılımcılara yemek ikramında da bulunuldu.